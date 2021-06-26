تراند الفن: شاهد: السعودية تحبط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد – واس : صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (14,400,000) قرص إمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها, مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.

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