فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، من ضبط مصنع تعبئة معطرات ومنتجات مستحضرات تجميل دون ترخيص بدائرة قسم ثان طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية.
ضمت الحملة أشرف شرف الدين، مدير إدارة التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأعضاء الرقابة التموينية، والسيد أحمد الحوالة، مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 2970 عبوة مقلدة لمستحضرات تجميل وعليها علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية.
كما تم ضبط 300 كجم مواد خام مجهولة المصدر و5 آلاف كرتونة تستخدم في التعبئة و5 آلاف زجاجة بلاستيكية فارغة مختلفة الأحجام معدة للتعبئة، وتم مصادرة ماكينة برشام وماكينة طباعة تاريخ إنتاج، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط منتجات مقلدة لمستحضرات التجميل داخل مصنع غير مرخص في طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.