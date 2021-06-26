تراند الفن: ضبط منتجات مقلدة لمستحضرات التجميل داخل مصنع غير مرخص في طنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، من ضبط مصنع تعبئة معطرات ومنتجات مستحضرات تجميل دون ترخيص بدائرة قسم ثان طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية.

ضمت الحملة أشرف شرف الدين، مدير إدارة التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأعضاء الرقابة التموينية، والسيد أحمد الحوالة، مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط 2970 عبوة مقلدة لمستحضرات تجميل وعليها علامات تجارية غير مسجلة بإدارة العلامات التجارية.

كما تم ضبط 300 كجم مواد خام مجهولة المصدر و5 آلاف كرتونة تستخدم في التعبئة و5 آلاف زجاجة بلاستيكية فارغة مختلفة الأحجام معدة للتعبئة، وتم مصادرة ماكينة برشام وماكينة طباعة تاريخ إنتاج، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.