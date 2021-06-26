فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالوباء في البلاد إلى 624814 حالة.
كما سجلت الإمارات 10 حالة وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1792 حالة وفاة، منذ بدء الوباء، وشهدت الوفيات انخفاضًا في البلاد، حيث كان يوم 25 مارس الماضي آخر يوم تسجل فيه البلاد عدد وفيات يفوق العشرات.
أبو ظبي تلقح سائقي الحافلات
وأوضحت أبو ظبي مؤخرًا أنها قامت بتلقيح جميع سائقي الحافلات العامة، بالإضافة إلى 80% من سائقي سيارات الأجرة كجزء من حملة السلامة الرئيسية لـ فيروس كورونا المستجد.
وقال مركز المواصلات في الإمارة إن جميع سائقي الحافلات البالغ عددهم 1460 تم تلقيحهم بحلول نهاية الشهر الماضي، بالشراكة مع دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإمارات تسجل 2282 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.