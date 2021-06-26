تراند الفن: الإمارات تسجل 2282 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالوباء في البلاد إلى 624814 حالة.

كما سجلت الإمارات 10 حالة وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1792 حالة وفاة، منذ بدء الوباء، وشهدت الوفيات انخفاضًا في البلاد، حيث كان يوم 25 مارس الماضي آخر يوم تسجل فيه البلاد عدد وفيات يفوق العشرات.

أبو ظبي تلقح سائقي الحافلات

وأوضحت أبو ظبي مؤخرًا أنها قامت بتلقيح جميع سائقي الحافلات العامة، بالإضافة إلى 80% من سائقي سيارات الأجرة كجزء من حملة السلامة الرئيسية لـ فيروس كورونا المستجد.

وقال مركز المواصلات في الإمارة إن جميع سائقي الحافلات البالغ عددهم 1460 تم تلقيحهم بحلول نهاية الشهر الماضي، بالشراكة مع دائرة الصحة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.