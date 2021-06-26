تراند الفن: كرم جبر: مصر أمنّت احتياجات الشعب الغذائية في الجمهورية الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - نظّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

في البداية رحّب الكاتب الصحفي كرم جبر بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية.

وأكد جبر أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: “بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية”.

وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا إن الأمن الغذائي أمن قومي، ومن لا يمتلك غذاءه لا يمتلك أمنه القومي.

ومن جانبه أعرب السيد القصير، وزير الزراعة، عن سعادته بالوجود في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا شكره للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوة الكريمة.