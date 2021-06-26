فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - نظّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
في البداية رحّب الكاتب الصحفي كرم جبر بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية.
وأكد جبر أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: “بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية”.
وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا إن الأمن الغذائي أمن قومي، ومن لا يمتلك غذاءه لا يمتلك أمنه القومي.
ومن جانبه أعرب السيد القصير، وزير الزراعة، عن سعادته بالوجود في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجهًا شكره للكاتب الصحفي كرم جبر على الدعوة الكريمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كرم جبر: مصر أمنّت احتياجات الشعب الغذائية في الجمهورية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.