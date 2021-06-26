فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلطت قناة “العربية” الضوء في تقرير لها عن الفنانة الشابة زينة عماد، التي شاركت الفنان المصري محمد حماقي الغناء على مسرح “جدة سوبر دوم” أمس الجمعة.
وذكر التقرير أن زينة عماد هي مطربة سعودية من محافظة القطيف استطاعت من خلال مزيج من الأغاني المختارة لبعض الفنانين أن تحقق جماهيرية عالية عبر اليوتيوب.
ومن جانبها، قالت زينة عماد:”بدأت تقريبا من الطفولة واستمرت معي للمرحلة الثانوية وكنت الصوت الرسمي في كل المحافل المدرسية”.
وأوضحت زينة:”البداية الرسمية كانت عندما قررت الظهور على مواقع السوشيال ميديا وساعد على الانتشار بشكل واسع”.
فيما أردف التقرير أن البداية للفنانة زينة عماد كانت من المدرسة عبر الحفلات المدرسية إلى جانب دعم والديها، موضحا أنها طرقت أبواب الأغاني الخاصة، لاسيما مناسبات الزفاف التي أوصلتها لشريحة مهمة من الجمهور في المنطقة الشرقية.
وأشارت زينة:”تشجيع الناس وحبهم للموضوع هذا بيخلي الأهلي يشوفه من ناحية تانية، يعني ما إحنا بس نشوف بنتنا تسوي شئ كويس حتى الناس يروه من نفس الجانب، لو البنات عندهم شغوفات والشئ الذي يجعلهم يستمروا بالعكس يتقدموا”.
واختتم التقرير بأن زينة شاركت في عدة محافل في المنطقة الشرقية أبرزها في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منْ هي الفنانة السعودية التي شاركت محمد حماقي الغناء على مسرح “جدة سوبر دوم”! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.