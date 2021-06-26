تراند الفن: منْ هي الفنانة السعودية التي شاركت محمد حماقي الغناء على مسرح “جدة سوبر دوم”!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلطت قناة “العربية” الضوء في تقرير لها عن الفنانة الشابة زينة عماد، التي شاركت الفنان المصري محمد حماقي الغناء على مسرح “جدة سوبر دوم” أمس الجمعة.

وذكر التقرير أن زينة عماد هي مطربة سعودية من محافظة القطيف استطاعت من خلال مزيج من الأغاني المختارة لبعض الفنانين أن تحقق جماهيرية عالية عبر اليوتيوب.

ومن جانبها، قالت زينة عماد:”بدأت تقريبا من الطفولة واستمرت معي للمرحلة الثانوية وكنت الصوت الرسمي في كل المحافل المدرسية”.

وأوضحت زينة:”البداية الرسمية كانت عندما قررت الظهور على مواقع السوشيال ميديا وساعد على الانتشار بشكل واسع”.

فيما أردف التقرير أن البداية للفنانة زينة عماد كانت من المدرسة عبر الحفلات المدرسية إلى جانب دعم والديها، موضحا أنها طرقت أبواب الأغاني الخاصة، لاسيما مناسبات الزفاف التي أوصلتها لشريحة مهمة من الجمهور في المنطقة الشرقية.

وأشارت زينة:”تشجيع الناس وحبهم للموضوع هذا بيخلي الأهلي يشوفه من ناحية تانية، يعني ما إحنا بس نشوف بنتنا تسوي شئ كويس حتى الناس يروه من نفس الجانب، لو البنات عندهم شغوفات والشئ الذي يجعلهم يستمروا بالعكس يتقدموا”.

واختتم التقرير بأن زينة شاركت في عدة محافل في المنطقة الشرقية أبرزها في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”.



