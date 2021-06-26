تراند الفن: أسامة عرابي يكشف حقيقة مفاوضات أسوان لتدريب الفريق خلفًا لعلاء عبد العال

كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، خلفًا لعلاء عبد العال الذي تم إقالته من منصبه.

وأكد أسامة عرابي، خلال تصريحاته مع “القاهرة 24″، أنه لم يحدث أي تواصل مع مسؤولي أسوان خلال الوقت الحالي، نافيًا كل ما تردد بشأن توليه قيادة الفريق.

وأعلن نادي أسوان، في بيان رسمي مساء اليوم، إقالة علاء عبد العال، المدير الفني للفريق من منصبه، بسبب سوء النتائج.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.

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