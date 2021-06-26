فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة اقترابه من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي أسوان، خلفًا لعلاء عبد العال الذي تم إقالته من منصبه.
وأكد أسامة عرابي، خلال تصريحاته مع “القاهرة 24″، أنه لم يحدث أي تواصل مع مسؤولي أسوان خلال الوقت الحالي، نافيًا كل ما تردد بشأن توليه قيادة الفريق.
وأعلن نادي أسوان، في بيان رسمي مساء اليوم، إقالة علاء عبد العال، المدير الفني للفريق من منصبه، بسبب سوء النتائج.
يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسامة عرابي يكشف حقيقة مفاوضات أسوان لتدريب الفريق خلفًا لعلاء عبد العال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.