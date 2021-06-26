تراند الفن: تأكيدا لـ”القاهرة 24″.. لجنة الزمالك توقف التعامل مع أون تايم سبورت لحين الاعتذار الرسمي

أبدى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام واستياءهم الشديد لما بدر من أحد مقدمي البرامج في ” قناة أون تايم سبورت ” حول المطالب المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقده مع الزمالك، أو تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو.

وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور على القناة إلا بعد التكذيب والاعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

ويحتفظ نادي الزمالك بحقه القانوني في الرد على كل الأكاذيب التي خرجت ضد النادي ولاعبيه أشوف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ووالده المحترم.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة بأن ما ذكر في القناة بخصوص تفاصيل تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو أو المطالب المادية للاعب بن شرقي لتجديد عقده هو من وحي الخيال ولا أساس له من الصحة، وطالب أعضاء اللجنة بتحري الدقة والمصداقية فيما يخرج من القناة عن نادي الزمالك، وتقديم رسالة إعلامية لا تثير الفتن وتزكي الروح الرياضية التي ما دام نحرص وتحرص إدارة القناة عليها وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه وفقا للقانون.