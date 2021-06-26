فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، الذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع.
ويضم المركز 11غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب، وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.
وأطلعت القباج على الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة مطروح.
ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي: “كل فخر وسعادة أن أرى هذا الوعي والجهد والحب والعلم في هذا العمل الرائع، وأتمنى أن أساهم بالمزيد”.
وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام “بنين” بالكيلو “7”، التي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأسيسها، وملحق بها 17 ابنًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل واحد يبلغ عمره 6 سنوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة التضامن تتفقد أول مركز لعلاج التوحد بمحافظة مطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.