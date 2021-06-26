تراند الفن: وزيرة التضامن تتفقد أول مركز لعلاج التوحد بمحافظة مطروح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، الذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام على مساحة 1800 متر مربع.

ويضم المركز 11غرفة، بالإضافة إلى قاعات تعليمية وتخاطب، وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

وأطلعت القباج على الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء المحافظة، مقدمة التهنئة لمحافظ مطروح والقائمين على المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظة مطروح.

ودونت وزيرة التضامن كلمة على لوحة شرف المركز، نصها كالتالي: “كل فخر وسعادة أن أرى هذا الوعي والجهد والحب والعلم في هذا العمل الرائع، وأتمنى أن أساهم بالمزيد”.

وتختتم القباج زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام “بنين” بالكيلو “7”، التي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأسيسها، وملحق بها 17 ابنًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 عامًا، باستثناء طفل واحد يبلغ عمره 6 سنوات.