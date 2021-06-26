ضبط تردد تايم سبورت الأرضي الناقلة ماتش الأهلي والترجي التونسي بعد قليل في دوري ابطال افريقيا

ضبط تردد تايم سبورت الأرضي الناقلة ماتش الأهلي والترجي التونسي لأنها واحدة من بين أفضل القنوات المتخصصة في بث محتوى رياضي، وفي الفترة الأخيرة نالت على شهرة واسعة، لما تقوم القناة ببثه من مباريات هامة تقام بمصر بالفترة الأخيرة، ومن المقرر أن بالوقت الحالي يستعد ملعب “وي السلام” المباراة القائمة بين نادي الأهلي ضد نادي الترجي التونسي، حيث أن فريق نادي الأهلي حقق نتائج إيجابية بالمباراة الأخيرة، ونتمنى اليوم أو ن يحقق الفوز ويتأهل النادي لنهائي أبطال أفريقيا، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم تردد قناة تايم سبورت الأرضي الرقمي لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا .

ضبط تردد تايم سبورت الأرضي الناقلة ماتش الأهلي والترجي التونسي

تردد تايم سبورت الأرضي بإمكانك الآن القيام باستقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الارضي بجودة عالية بعد التحديث الأخير لها عبر القمر الصناعي نايل سات، لتميز القناة بالتغطية الكاملة لأهم بطولات العربية وكذلك الأوربية، بعد أن تمكنت من بث مباريات هامة للمنتخبات المصرية ومن أهمها مباريات الدوري المصري، لذا أصبح تردد القناة الجديد محاط اهتمام الكثير من الأشخاص لأنها واحدة من بين القنوات المصرية التي توفر لهم مشاهدة ممتعة بجودة عالية للصوت والصورة وتقوم بتطوير نفسها وأنشأت أكثر من قناة في الفترة الأخيرة.

اضبط جهاز استقبالك على تردد قناة تايم سبورت

تردد تايم سبورت الأرضي تقوم القناة ببث الكثير من البرامج الهامة بالمجال الرياضي والعديد من المباريات الهامة بث مباشر بجوة عالية، وبإمكانك مشاهدتها من خلال اتباع هذه الخطوات وتنزليها على الجهاز كالتالي:

يتم القيام بتثبيت سلك الاستقبال بجهاز التلفزيون في المكان المخصص لها

نقوم بفصل جهاز الاستقبال عن التلفاز.

نقوم بالنقل للبث الأرضي.

النقر على أيقونة الاعدادات.

قم بالنقر على قائمة القنوات.

يتم توليف إعداد القناة.

الضغط على توليف تلقائي.

من ثم يتم القيام بتثبيت قناة تايم سبورت.

قم بضبط جهازك مثل ما وضحنا لك في الخطوات الان واستمتع بمبارة الاهلي والترجي التونسي في دورى ابطال افريقيا بعد قليل في تمام الساعه التاسعه مساء اليوم بتوقيت القاهرة.