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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
يوافق اليوم السبت، الذكرى الثامنة عشر، لوفاة اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم للقارات 2003 بفرنسا.
وتُوفي اللاعب الكاميروني، في مباراة منتخب بلاده، أمام منتخب كولومبيا، في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سقط على الأرض دون اشتراك أي لاعب معه، لتُعلن وفاته على أرض الملعب، بعد محاولات يائسة لإنقاذه، استمرت نحو 45 دقيقة.
ووُلد النجم الكاميروني الراحل، في 1 مايو 1975، وخاض مسيرة مميزة رفقة منتخب بلاده في الجيل الذهبي للأسود، قبل أن يفارق الحياة على أرض الملعب.
وسلط الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ذكرى رحيل “فويه”، قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 2003 توفي لاعب المنتخب الكاميروني مارك فيفيان فويه في نصف نهائي كأس القارات أمام منتخب كولومبيا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زي النهاردة.. وفاة الكاميروني مارك فيفيان فويه في كأس العالم للقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.