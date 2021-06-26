تراند الفن: زي النهاردة.. وفاة الكاميروني مارك فيفيان فويه في كأس العالم للقارات

يوافق اليوم السبت، الذكرى الثامنة عشر، لوفاة اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم للقارات 2003 بفرنسا.

وتُوفي اللاعب الكاميروني، في مباراة منتخب بلاده، أمام منتخب كولومبيا، في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سقط على الأرض دون اشتراك أي لاعب معه، لتُعلن وفاته على أرض الملعب، بعد محاولات يائسة لإنقاذه، استمرت نحو 45 دقيقة.

ووُلد النجم الكاميروني الراحل، في 1 مايو 1975، وخاض مسيرة مميزة رفقة منتخب بلاده في الجيل الذهبي للأسود، قبل أن يفارق الحياة على أرض الملعب.

وسلط الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ذكرى رحيل “فويه”، قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 2003 توفي لاعب المنتخب الكاميروني مارك فيفيان فويه في نصف نهائي كأس القارات أمام منتخب كولومبيا”.

الكاميروني فويه

تكريم الكاميروني فويه

الكاميروني فويه