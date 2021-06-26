تراند الفن: غدا.. استقبال طلبات الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية للحاصلين على الشهادة الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - يستقبل صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، طلبات الالتحاق للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمجمعات التعليمية التكنولوجية، خلال الفترة من غد الأحد 27 يونيو حتى 11 يوليو المقبل، على أن يجرى إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في وقت لاحق.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يشترط للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية، ألا تزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021، على 18 سنة، ويكون التقديم دون حد أدنى للمجموع الكلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.

ولفت “الحيوي” إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط يتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيس بوك”، للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في الأميرية، الفيوم، أسيوط، وأبو غالب التابعة للصندوق.

وننشر أبرز المستندات المطلوبة والرسوم للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة كما يلي:

1- صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021

2- بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

3- صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

4- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.

5-رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد، ويتم سدادها إلكترونيا

6-تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعي الفيوم وأبو غالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.