تراند الفن: مصطفى محمد يواصل تدريباته مع جالطة سراي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - واصل مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، تدريباته الجماعية مع فريقه جالطة سراي التركي استعدادًا للموسم القادم 2022-2021.

ويلتقي جالطة سراي في مواجهة قوية مع نظيره “بي إس في أيندهوفن” الهولندي، يوم الثلاثاء 20 يوليو المقبل على ملعب “فيليبس” في ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة العودة يوم 27 يوليو على ملعب “تورك تيليكوم أرينا”.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور تدريبات الفريق معلقًا عليها: “واصل جالطة سراي استعداداته لموسم 2021 – 2022 بتدريبات هذا المساء”.

يذكر أن أزمة مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية مازالت مستمرة بسبب تحفظ جالطة سراي على مشاركته مع منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو 2020.

وعلم “القاهرة 24” أن هناك حلًا تم طرحه خلال الساعات الماضية وهو مخاطبة اتحاد الكرة فريق جالطة سراي من أجل ترك مصطفى محمد مباراتي إسبانيا والأرجنتين أيام 22 و25 يوليو المقبل، على أن يعود النجم المصري لفريقه عقب الانتهاء منهما.

كيف يُفكر شوقي غريب حال عدم ضم مصطفى محمد للمنتخب الأولمبي في طوكيو؟