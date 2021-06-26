فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بلغت 3 مليون و908 حالة وفاة، في جميع أنحاء العالم، منذ بدء ظهور الوباء أواخر عام 2019 بمقاطعة ووهان الصينية وحتى الآن.
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل في قائمة الدول التي تعاني من ارتفاع حالات كورونا، بينما تعاني الولايات المتحدة، والبرازيل، الهند والمكسيك من زيادة وفيات كورونا.
ومن جانبه، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إن سلالة ” دلتا” المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والتي ظهرت لأول مرة بالهند، تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يحمي بشكل فعال ضده، في حين أن حقنة واحدة يمكن أن تقلل على الأقل من مخاطر الإصابة بمرض خطير.
وأوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة قلقة بشأن قابلية انتقال الفيروس التاجي دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند وهو موجود الآن في 85 دولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا حول العالم.. أكثر من 3 مليون حالة وفاة منذ بدء الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.