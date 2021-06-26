فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، وجود تحرك برلماني لتنفيذ توصية مؤتمر المرأة والعدالة بتخصيص 10 جنيهات على عقود الزواج لصندوق النفقة.
وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة باقتراح برغبة في مجلس النواب من أجل تنفيذ التوصية التي تعتبر خطوة مهمة لحماية المرأة من مشاكل النفقة التي تعانى منها السيدات المطلقات في ظل عدم التزام الأزواج بدفع النفقة الزوجية.
وشاركت سلامة في مؤتمر “المرأة والعدالة” الذى نظمه المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالجيزة.
وأكدت أمل سلامة أن المشاركات في المؤتمر طالبن بعدم المغالاة في متطلبات الزواج، للمساعدة في تكوين حياة أسرية سوية، لافتة إلى أن المرأة هي صمام أمن وأمان المجتمع، ورمز العدالة، بما تمتلكه من رجاحة عقل وقدرة هائلة على الحكم العادل، فضلا عن نزاهتها في إصدار الأحكام بعيدا عن الأهواء الشخصية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحرك في مجلس النواب لإضافة 10 جنيهات على عقود الزواج دعمًا لصندوق النفقة (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.