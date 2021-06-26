تراند الفن: كارتيرون يُحفز لاعبي الزمالك.. وشيكابالا يمنح نصائح لزملائه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبي الفريق سريعا على هامش التدريبات مساء اليوم، السبت، بملعب النادي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الاثنين بالدوري الممتاز.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالتركيز في المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة في كأس مصر، مؤكدا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضروري حصد النقاط الثلاث.

وعقد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات.

ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

عبد الله جمعة يواصل التأهيل وتدريبات بدنية للاعبي الزمالك