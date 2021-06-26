فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبي الفريق سريعا على هامش التدريبات مساء اليوم، السبت، بملعب النادي استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الاثنين بالدوري الممتاز.
وطالب كارتيرون لاعبي الفريق بالتركيز في المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة في كأس مصر، مؤكدا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضروري حصد النقاط الثلاث.
وعقد محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات.
ويحرص شيكابالا على منح نصائح للاعبين بصورة ودية خاصة أنه قائد الفريق.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.
عبد الله جمعة يواصل التأهيل وتدريبات بدنية للاعبي الزمالك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كارتيرون يُحفز لاعبي الزمالك.. وشيكابالا يمنح نصائح لزملائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.