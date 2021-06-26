تراند الفن: دراسة علمية جديدة تكشف فائدة لـ “سمك رخيص” يمنع الإصابة بالسكري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إسبان، أهمية تناول أسماك السردين، بشكل منتظم خاصة أنه يحتوي على منافع صحية متعددة. وبحسب الدراسة التي أجرتها الباحثة ديانا دياز ريزولو، المحاضرة بجامعة أوبيرتا دي كاتالونيا، فإن “السردين” يمنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. وقالت الدراسة: “يحتوي السردين على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة، التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية”. وأضافت: “تساعد العناصر الغذائية الموجودة بكميات عالية في السردين – مثل أستورين وأوميغا 3 والكالسيوم وفيتامين د – على الحماية من مرض السكري”.

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