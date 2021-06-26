تراند الفن: منها المطاعم والمقاهي.. 8 أنشطة لا تنطبق عليها قوانين لائحة الضوضاء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نطاق عمله لا يشمل قياس وتحديد مستويات الضوضاء داخل المباني والمراكز التجارية والمقاهي وما في حكمها. وأوضح المركز ثمانية استثناءات من تطبيق لائحة الضوضاء وهي: ولا تشمل الضوضاء داخل المباني ومكبرات الصوت في المساجد والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية”. ونصت لائحة الضوضاء على أن “تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيا، وجوانب الطرق ومواقع البناء، باستثناء ما سبق ذكره.

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