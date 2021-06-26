تراند الفن: خبير تكنولوجيا معلومات يحذر: “تيك توك” يمثل خطرا كبيرا على المجتمع

قال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بعض التطبيقات التي تمثل خطرًا على المجتمع الفئات التي تستخدمها، خاصة التي تجمع بيانات المستخدمين بصورة غير معلنة مثل التيك توك، مضيفا “بعد جمع هذه المعلومات من الممكن أن تكون هدف لمعرفة اهتمامات الشباب ومصالحهم واستهدافهم بعد ذلك، سواء فى حالات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية”.

وتابع أسامة، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن تطبيق تيك توك انتشر انتشار بشكل كبير حول العالم بأجمعه، واستقطب الفئات العمرية المختلفة من خلال مقاطع موسيقية.

من جانبها قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، خلال حوارها بالبرنامج إن ما يحدث على التيك توك من قيام بالأداء على مشهد بعينه، ليس له علاقة بالفن لأنه يعتمد على صوت شخص آخر، مؤكدة أن هناك بعض المواهب التي استفادت من التطبيق وكانت نقلة فعلية لهم مثل محمد أمين وعمرو وهبة.

وأوضحت حلمي أن السوشيال ميديا أداة تظهر وجود الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتمثيل مشاهد من أفلام ومسلسلات، ودفعت بعض المخرجين يلجؤون لها لاختيار الفنانين على أساس عدد الفولورز لأنهم يعتقدون أن ذلك دعاية للعمل الفني، وستزيد من عدد المشاهدات، مما جعل بعض الفنانين يلجؤون لمثل هذه التطبيقات وزيادة الفولورز اعتقادًا منهم ان الأدوار ستنهال عليهم.