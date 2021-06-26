فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بعض التطبيقات التي تمثل خطرًا على المجتمع الفئات التي تستخدمها، خاصة التي تجمع بيانات المستخدمين بصورة غير معلنة مثل التيك توك، مضيفا “بعد جمع هذه المعلومات من الممكن أن تكون هدف لمعرفة اهتمامات الشباب ومصالحهم واستهدافهم بعد ذلك، سواء فى حالات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية”.
وتابع أسامة، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن تطبيق تيك توك انتشر انتشار بشكل كبير حول العالم بأجمعه، واستقطب الفئات العمرية المختلفة من خلال مقاطع موسيقية.
من جانبها قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، خلال حوارها بالبرنامج إن ما يحدث على التيك توك من قيام بالأداء على مشهد بعينه، ليس له علاقة بالفن لأنه يعتمد على صوت شخص آخر، مؤكدة أن هناك بعض المواهب التي استفادت من التطبيق وكانت نقلة فعلية لهم مثل محمد أمين وعمرو وهبة.
وأوضحت حلمي أن السوشيال ميديا أداة تظهر وجود الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتمثيل مشاهد من أفلام ومسلسلات، ودفعت بعض المخرجين يلجؤون لها لاختيار الفنانين على أساس عدد الفولورز لأنهم يعتقدون أن ذلك دعاية للعمل الفني، وستزيد من عدد المشاهدات، مما جعل بعض الفنانين يلجؤون لمثل هذه التطبيقات وزيادة الفولورز اعتقادًا منهم ان الأدوار ستنهال عليهم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خبير تكنولوجيا معلومات يحذر: “تيك توك” يمثل خطرا كبيرا على المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.