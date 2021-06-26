تراند الفن: عبد الله جمعة يواصل التأهيل وتدريبات بدنية للاعبي الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية في صالة الجمانزيوم بمقر النادي، في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الزمالك.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق، لتجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

في سياق آخر أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء مصر المقاصة المقرر له الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

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