فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 مساءً - واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية في صالة الجمانزيوم بمقر النادي، في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب الزمالك.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق، لتجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.
في سياق آخر أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.
وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا للقاء مصر المقاصة المقرر له الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الله جمعة يواصل التأهيل وتدريبات بدنية للاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.