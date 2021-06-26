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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوال وتخفيضات extra السعودية على الإلكترونيات في المقال التالي
عروض اكسترا على اكسسوارات الجوال والإلكترونيات بتخفيضات اكسترا السارية طوال شهر يونيو، وذلك على التابلت، الساعات الذكية، اكسسوارات الجوال كالسماعات والشواحن المتنقلة، بتخفيضات كبرى على أسعارهم، وذلك في مهرجان الصيف في اكسترا extra بالمملكة العربية السعودية الساري حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 الموافق 20 ذو القعدة 1442هـ.
عروض اكسترا اكسسوارات الجوال
اكسسوارات الجوال متاحة بتنوع في اكسترا السعودية، فإلى جانب عروض اكسترا جوالات التي تقدمها بأقوى الخصومات يوجد أيضًا اكسسوارات الجوال بما تشمله من سماعات لاسلكية ذكية من مختلف الماركات مثل أبل وسامسونج وهواوي، وتتميز هذه النوعية من السماعات بكونها عملية وأسهل في التعامل من السماعات الأخرى، بالإضافة إلى دقة صوتها، وننتقل إلى الشواحن المتنقلة العملية للغاية وخصوصًا عندما نكون خارج المنزل وبحاجة إلى شحن الجوال، فقط يجب شحن الشاحن المتنقل أولًا واستخدامه في شحن هاتفك الذكي.
- سماعات ابل ايربودز، مزودة بغطاء للشحن، الجيل الثاني، بسعر 639 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.
- هواوي فريبدز برو في اكسترا، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 669 ريال سعودي.
- شاحن متنقل من سامسونج، سعة 10000 مل امبير، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 138 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
تتميز ساعات ابل الذكية الموجودة في نشرة عروض اكسترا السعودية بتصميمها المقاوم للمياه، كما أنها تعتني بصحتك فيُمكنك معرفة معدل نبض القلب وتلقي إشعارات بشأن حدوث ارتفاع أو انخفاض معدل نبض القلب، وتوجد أنواع أخرى من الساعات الذكية مثل ساعات سامسونج وهواوي، ولكل منهما مميزاته الخاصة، وفيما يلي نعرض لكم تخفيضات اكسترا على الساعات الذكية.
- ساعة ابل 6 الذكية باللون الأحمر بسعر 1449 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.
- ساعة ذكية من هواوي فيت بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.
اكسترا extra
اشتملت نشرة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات وأجهزة المنزل مجموعة من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التابلت، ونجد فيها إصدارات مختلفة من سلسلة matepad الخاصة بماركة هواوي، فيوجد هواوي matepad 4G ويوجد هواوي matepad pro، كما يتوافر تابلت سامسونج بشبكة 4G وأجهزة تابلت wifi، وهناك أجهزة تابلت من ماركات أخرى مثل لينوفو، الكاتيل بخصومات هائلة في extra.
- تابلت هواوي matepad pro 4G، سعة 256 جيجابايت، 4 جيجا رام، بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2629 ريال سعودي.
- تابلت سامسونج S7، شبكة 4G، سعة 128 جيجابايت، 6 جيجا رام، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3249 ريال سعودي.
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