شوف أسواق العثيم وعروضها الأسبوعية حتي 29 يونيو

انطلقت أحدث عروض أسواق العثيم الأسبوعية منذ يوم الأربعاء الماضي وسوف تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 وتقدم الأسواق عروض وتخفيضات كبيرة على كافة السلع ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على آخر العروض المقدمة من أسواق عبد الله العثيم.

عروض الفواكه والخضروات

تفاح أخضر سعر السلة 6.95 ريال سعودي ومن فوائده الصحية يحتوي على مضادات الأكسدة ويحمي الجسم من السرطانات ومفيد للجهاز الهضمي.

تفاح أحمر سعر السلة 6.95 ريال سعودي ومن فوائد التفاح الأحمر حماية القلب وتعزيز قوة حاسة البصر.

سعر الكيلو من الكمثري روز ماري 6.95 ريال سعودي ومن فوائد الكمثرى أنها تسهم في إنقاص الوزن وتقوي جهاز المناعة.

كيس جزر طازج 1 كجم بسعر 3.45 ريال سعودي وتتعدد فوائد الجزر بين تقوية النظر ويحمي الكبد ويقوي مناعة الجسم.

كيس بطاطس بسعر 3.45 ريال سعودي وتحتوي البطاطس على الكالسيوم وتقوي العظام.

فلفل ألوان أصفر وأحمر سعر الكيس 9.95 ريال سعودي.

ويوجد عروض للتمور ومنها تمر سمارا سكري 1 كجم سعر العلبة 16.95 ريال وسعر العلبة منه 19.95 ريال، تمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي 1 كجم بسعر 8.95 ريال وتمر إنتاج النخيل رطب سكري سعر العلبة 12.95 كجم.

عروض اللحوم والمجمدات

لحم غنم طازج ومنها ما هو بالعظم وبدون عظم حيث جاء سعر الكيلو من لحم غنم سواكني بالعظم ولحم غنم روماني بالعظم 9.95 ريال سعودي.

ويوجد أيضاً لحم عجل بلدي طازج بالعظم سعر الكيلو منه 35.95 ريال وبدون عظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

ولحم طازج حاشي بالعظم وبدون عظم ولحم رفيدي، ومفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 23.95 ريال سعودي متواجد فقط في فروع جدة والمدينة المنورة ومكة والطائف وعرعر وتبوك والقربات وسكاكا وطريف.

خصم بقيمة 4 ريال على دجاج لاتينا مجمد ليصبح سعر الحبة 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

ودجاج داري مجمد 1000 جم بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال.

ويوجد خضار مشكل داري وبامية داري فاين مجمدة وملوخية مونتانا مجمدة بأسعار مناسبة.

ومن منتجات دوكس بطاطس لامب وستون أصلية 2.5 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي وصدور دجاج طرية 2 كجم بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال.

ويوجد العديد من العروض على مختلف أنواع الجبنه ومنها جبنه الطيب أبيض ملح خفيف وجبن مارسين فيتا وجبن رومي فيكتو مصري وجبنه اسكندراني اسطنبولي ويوجد لابنة تشيز لاند كامل الدسم وسعر الكيلو منها 15.95 ريال سعودي بينما سعر العلبة43.75 ريال.

كما توجد هناك العروض والتخفيضات المستمرة على مختلف أنواع المنتجات والسلع التي تقدمها أسواق العثيم.