تراند الفن: الأعلى منذ فبراير.. بريطانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل أكبر محصلة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ شهر فبراير الماضي، بأكثر من 18 ألف إصابة.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 18 ألفا و270 إصابة بالفيروس المستجد، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 5 فبراير الماضي، إلى جانب تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، وفقًا لصحيفة الجارديان الإنجليزية.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الصحة العامة الإنجليزية، أمس الجمعة، أن بريطانيا سجلت 35204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد من سلالة “دلتا” الهندية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالسلالة إلى 111157 حالة.

وكانت السلطات البريطانية وافقت أول أمس الخميس على تخفيف قيود السفر، بسبب جائحة كورونا، كما سمحت بالسفر لمن حصلوا على اللقاح، إلى بعض الدول، دون أن يضطروا إلى الدخول في الحجر الصحي عند العودة للبلاد.