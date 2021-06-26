فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل أكبر محصلة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ شهر فبراير الماضي، بأكثر من 18 ألف إصابة.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 18 ألفا و270 إصابة بالفيروس المستجد، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 5 فبراير الماضي، إلى جانب تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، وفقًا لصحيفة الجارديان الإنجليزية.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الصحة العامة الإنجليزية، أمس الجمعة، أن بريطانيا سجلت 35204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد من سلالة “دلتا” الهندية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالسلالة إلى 111157 حالة.
وكانت السلطات البريطانية وافقت أول أمس الخميس على تخفيف قيود السفر، بسبب جائحة كورونا، كما سمحت بالسفر لمن حصلوا على اللقاح، إلى بعض الدول، دون أن يضطروا إلى الدخول في الحجر الصحي عند العودة للبلاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأعلى منذ فبراير.. بريطانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة كورونا جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.