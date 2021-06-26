تراند الفن: بدرية طلبة توضح حقيقة استعانة بابجي بصوتها وترد على بيان جوجل (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد وجود تعاون بين الفنانة بدرية طلبة، ولعبة بابجي، حيث يتم استخدام صوتها داخل اللعبة.

وتحدثت الفنانة بدرية طلبة عن تعاونها مع شركة “بابجي”، بعدما نشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهر صوت الفنانة بدرية طلبة في اللعبة، وذلك بعد تعاون الفنان محمد هنيدي مع الشركة من خلال إصدار حزمة صوتية للعبة بصوته في عيد الفطر الماضي، نافية وجود تعاون بينها وبين اللعبة الشهيرة.

وقالت بدرية طلبة في تصريح لـ “القاهرة 24” إن بعض الشباب كانوا يمزحون معها وطلبوا منها أن تسجل صوتها على اللعبة مثل محمد هنيدي، موضحة: “قالوا لي اعملي لينا حاجة زي محمد هنيدي، فسجلت لهم جملتين لكنني لم أتعاون مع شركة بابجي”.

ورغم إصدار المتحدث الرسمي باسم شركة جوجل بيانًا نفى من خلاله تصريحات بدرية طلبة التي كانت أعلنت فيها وجود مشروع لإضافة صوتها لخرائط شركة جوجل، عادت بدرية لتؤكد أن المشروع قائم وأكدت أنها مستمرة مع جوجل.

وقالت بدرية: “التعاون مستمر بيننا، لكن ظروف انتشار فيروز كورونا عطلتنا، لكننا مستمرين ونتعاون مع مستثمر إماراتي، ولا أعلم شيئًا بشأن البيان الذي أصدرته جوجل”.

يُشار إلى أن بيان المتحدث الرسمي للشركة العالمية والذي أصدرته في شهر مايو الماضي جاء فيه: “نقدر أعمال بدرية طلبة الممتعة واقتراحاتها الفريدة”، رغم اعجابنا باقتراح توفير تعليقات طريفة على خرائط Google، إلا أننا نودّ تأكيد عدم وجود خطط لتغيير التوجيهات الصوتية على خرائط Google”.

يُشار إلى أن آخر أعمال بدرية طلبة مشاركتها في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومجموعة من الفنانين منهم خالد الصاوي ودينا فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني ودنيا عبد العزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.