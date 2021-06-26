تراند الفن: موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المحدد لها التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأهلي وي السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول وأيمن اشرف وبدر بانون وأكرم توفيق. خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وأفشة ومحمد شريف. ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي وي السلام.

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