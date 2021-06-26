تراند الفن: أول تحرك من “القومي للمرأة” في واقعة “فتاة الفستان” بجامعة طنطا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - تواصلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تليفونيا مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، لمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص واقعة “فتاة الفستان”، حرصًا من المجلس على متابعة آخر مستجدات واقعة التنمر التي تعرضت لها طالبة كلية الآداب جامعة طنطا خلال أدائها امتحانات نهاية العام، والمعروفة إعلاميًا باسم “فتاة الفستان”.

وأبلغ رئيس الجامعة، الدكتورة مايا مرسي، متابعته للقضية شخصيًا، وأنه سيتم تحويل الملف بأكمله صباح الغد إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والمساعدة في الوقوف على حقيقة ما قالته الفتاة من تعرضها للتنمر على يد المراقبين في لجنة الامتحان، وفقًا لما أعلنت عنه الطالبة علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود زكي، على متابعته القضية وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربة عن استنكارها واستياءها الشديد مما تعرضت له الفتاة من أذى نفسي، وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.

وكانت الطالبة قد تعرضت لواقعة تنمر وهجوم من المراقبين في لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة طنطا، لارتدائها فستانًا أثناء وجودها في الجامعة.