تراند الفن: سائق تركي يدهس أقارب طليقته عدة مرات ويُصيب 4 نساء وطفلين

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول قيام قائد سيارة، بدهس مجموعة من الأشخاص، أكثر من مرة، في مدينة أورفة جنوب شرق تركيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام مواطن تركي، في مدينة أورفة، بدهس 7 من أقارب طليقته، بسيارة بيضاء اللون كان يقودها، حسبما قال مغردون.

وقام قائد السيارة بدهس أقارب طليقته 3 مرات بمقدمة وظهر المركبة، وتسبب في أصابة 4 نساء وطفلين وشاب بإصابات بالغة.

وحاول بعض المتواجدين في موقع الحادث إيقاف السيارة، ولكن دون جدوى، حيث تعلق شخص في باب المركبة ولكنه سقط على الأرض بسبب سرعة السيارة.