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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول قيام قائد سيارة، بدهس مجموعة من الأشخاص، أكثر من مرة، في مدينة أورفة جنوب شرق تركيا.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام مواطن تركي، في مدينة أورفة، بدهس 7 من أقارب طليقته، بسيارة بيضاء اللون كان يقودها، حسبما قال مغردون.
وقام قائد السيارة بدهس أقارب طليقته 3 مرات بمقدمة وظهر المركبة، وتسبب في أصابة 4 نساء وطفلين وشاب بإصابات بالغة.
وحاول بعض المتواجدين في موقع الحادث إيقاف السيارة، ولكن دون جدوى، حيث تعلق شخص في باب المركبة ولكنه سقط على الأرض بسبب سرعة السيارة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سائق تركي يدهس أقارب طليقته عدة مرات ويُصيب 4 نساء وطفلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.