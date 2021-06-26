تراند الفن: الحكومة: الخميس 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏59 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلا من الأربعاء 30 يونيو.

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