تراند الفن: امتهنوا سرقة الصيدليات.. «شرطة الرياض» تطيح بـ6 مواطنين ومقيم ارتكبوا 58 جريمة سطو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت تواصل 13 زيارة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (58) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي خلال الأشهر الأربعة الماضية بمنطقتي الرياض وجازان، تمثلت في سرقة الصيدليات، والاستيلاء على مبالغ مالية وعقاقير خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (831,734) ريالا.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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