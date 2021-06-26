تراند الفن: خبير مناعة: 30% من مصابي البهاق أطفال.. والمرضى معرضون لفقدان السمع والبصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - قال الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يمكن لأي شخص من الأطفال والبالغين الذين يمثلون جميع الأعراق أن يصاب بالبهاق في أي وقت، ولكنه هناك 30% من المصابين من فئة الأطفال.

وأضاف بدران لـ”القاهرة 24″: “الضغط النفسي والعاطفي يسبب زيادة خطر حدوث البهاق بشكل مفاجئ، وقد يصيب كامل الجلد، أو يكون جزئيا في جانب واحد من الجسم، أو بؤريا في منطقة واحدة من الجسم”.

وعن المضاعفات التي يسببها المرض، يقول: “لا يتطور البهاق إلى أمراض أخرى، ولكن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هم أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس المؤلمة وفقدان السمع والبصر وزيادة الدموع”.

وتابع: “من المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بالبهاق من اضطراب آخر في المناعة، مثل مشاكل الغدة الدرقية أو مرض أديسون أو التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أو داء السكري من النوع الأول، كما أظهرت الأبحاث أن البهاق يمكن أن يسبب آثارًا نفسية كبيرة”.

وأردف: “معظم المصابين بالبهاق ليس لديهم تاريخ عائلي للاضطراب، ولكن التاريخ العائلي للإصابة بالبهاق أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى، قد يزيد من خطر الإصابة بالبهاق، على الرغم من أنه لا يسبب البهاق”.