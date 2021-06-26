تراند الفن: ضياء الدين داوود: صناعة الأثاث تنهار بسبب الممارسات الاحتكارية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة

تقدم النائب ضياء الدين داوود، بطلب إحاطة في مجلس النواب، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الأخشاب والأبلاكاش سواء الطبيعية أو المصنع. وقال داوود، إنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والسيد وزير المالية في شأن الارتفاعات الجنونية لأسعار الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث من أبلاكاش وأخشاب طبيعية ومصنعة في ظل أزمة اقتصادية عالمية صاحبت الجائحة الصحية بانتشار فيروس كورونا. وأوضح داوود أن الأنظمة الاقتصادية الرشيدة تقوم بفرض إجراءات رقابية شديدة لحماية المنافسة وضع الممارسات الاحتكارية إلا أنه في مصر تقف الحكومة متفرجة مكتوفة الأيدي أمام انهيار صناعة الأثاث، بسبب بعض الممارسات الاحتكارية التي ترتب عليها ارتفاع أسعار خامات الأخشاب الطبيعية والمصنعة والأبلاكاش دون مبررات موضوعية.

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