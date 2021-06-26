فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - عقر كلب مسعور، اليوم السبت، ما يقرب من 23 طفلًا، تتراوح أعمارهم من 3 سنوات وحتى 14 عامًا بالفيوم، وتم نقل الأطفال إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات وتناول العلاج اللازم حيال ذلك.
وقال مصدر مسؤول بصحة الفيوم، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، اليوم السبت، إن مستشفى أبشواي المركزي استقبل 23 طفلًا تم عقرهم على يد كلب مسعور، بنواحي قرى مركز أبشواي، وتتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و14 عامًا، مؤكدًا أن الحالة العامة للأطفال جيدة.
وأضاف المصدر أن الإصابات متنوعة بين الوجه وأخرى متفرقة بالجسم، مؤكدًا أن أشدهم خطورة إصابات الوجه التي تعرّض لها الأطفال على يد الحيوان المسعور.
وأوضح أن مستشفى أبشواي حاليًا خالية من الإصابات، ولم يوجد بها أي أطفال محجوزين إثر إصابتهم بعقر كلب مسعور، وتم إعطاء الحقن اللازمة لجميع الأطفال المصابين، وخرجوا من المستشفى بصحة جيدة، ولكن تم تحويل الأطفال المصابين بحالات خطيرة بالوجه إلى مستشفى الفيوم العام، لأخذ باقي العلاج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابات خطيرة بالوجه.. كلب مسعور يعقر 23 طفلًا بالفيوم (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.