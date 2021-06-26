تراند الفن: تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى موسكو للمواطنين بشأن المطاعم والمقاهي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة الروسية موسكو، تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين والراغبين في السفر إلى موسكو.

وأكدت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أنه اعتبارًا من تاريخ 28 يونيو لن يُسمح الدخول لمطاعم ومقاهي موسكو إلا للمحصنين أو المتعافين الذين مضى على إصابتهم أقل من ٦ أشهر أو اختبار سلبي(PCR) لايزيد عن ٣ أيام.

ولفتت السفارة إلى ضرورة إبراز ذلك برمز (QR) والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع الخدمات لحكومة موسكو.

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