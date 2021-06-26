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تراند الفن: إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من عقار العطارين المنهار أمس في الإسكندرية

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عقار العطارين المنهار

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - قال المحاسب رجب النقيدي، رئيس حي وسط، بمحافظة الإسكندرية، إنه جرى اليوم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، من العقار الكائن بـ13 شارع مرسي بدر العطارين، الذي سقط أمس، حماية للأرواح والممتلكات، وذلك بمعرفة اللجنة المكلفة بإزالة الأجزاء الخطرة.

وانهار أمس العقار المكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم سنة 2018، وجار اليوم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة منه بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي، حماية للمارة والمرور، بحضور إدارتي المتابعة والمباني والمشروعات بالحي.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 سيدات وإصابة 4 آخرين، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، والمتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة وجرى التصريح بدفنهم.

وباشرت النيابة التحقيقات في واقعة انهيار العقار المعروف بـ”عقار المحاريث والهندسة” وتقرر طلي ملف العقار وسؤال قاطني العقار، وسؤال المصابين واستدعاء مسؤولي حي وسط والقرارات الصادرة بحق العقار.

 

عقار العطارين المنهار

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من عقار العطارين المنهار أمس في الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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