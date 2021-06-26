تراند الفن: إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من عقار العطارين المنهار أمس في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 08:09 مساءً - قال المحاسب رجب النقيدي، رئيس حي وسط، بمحافظة الإسكندرية، إنه جرى اليوم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، من العقار الكائن بـ13 شارع مرسي بدر العطارين، الذي سقط أمس، حماية للأرواح والممتلكات، وذلك بمعرفة اللجنة المكلفة بإزالة الأجزاء الخطرة.

وانهار أمس العقار المكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم سنة 2018، وجار اليوم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة منه بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي، حماية للمارة والمرور، بحضور إدارتي المتابعة والمباني والمشروعات بالحي.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 سيدات وإصابة 4 آخرين، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، والمتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة وجرى التصريح بدفنهم.

وباشرت النيابة التحقيقات في واقعة انهيار العقار المعروف بـ”عقار المحاريث والهندسة” وتقرر طلي ملف العقار وسؤال قاطني العقار، وسؤال المصابين واستدعاء مسؤولي حي وسط والقرارات الصادرة بحق العقار.

عقار العطارين المنهار



IMG-20210626-WA0032



IMG-20210626-WA0031

