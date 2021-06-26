نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البنك العربي الوطني الحصرية تستمر حتى أول يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك العربي الوطني وهو شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية يمتلك 197 فرع موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية المختلفة، كما أن البنك يمتلك فرع في العاصمة البريطانية.

ويقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات كما يقدم خدمة الاستشارات المالية للاستثمار وتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية ويبلغ رأس مال حوالي البنك 6.5 مليار ريال سعودي.

عروض البنك العربي الوطني اليوم

أشهر عروض البنك العربي الوطني للتوفير حيث تمنحك بطاقة العربي Signature ميزة الاستمتاع بـ 37,000 ميل مجاناً، بشرط ألا يزيد عمر العميل عن 18 سنة.

شروط الحصول على بطاقة العربي Signature الائتمانية

نعرض لكم شروط الحصول على مزايا بطاقة العربي Signature الائتمانية، وهي:

يحصل العميل على البطاقة مجانًا في أول سنة ثم يستفيد بخصم 50% على الرسوم السنوية فيما بعد.

يستلم العميل 6 بطاقات إضافية كحد أقصى.

الاستفادة من خدمة كونسيرج مجانًا.

تأمين كامل مجاني على الرحلات.

دخول مجاني لصالات كبار الزوار في المطارات حول العالم.

الحصول على خدمات السفر الصحية مجانًا بما فيها خدمة الطوارئ.

التأمين على المشتريات بضمان مجاني.

مزايا وعروض على السفر والتسوق والفنادق والمطاعم.

الاستمتاع بخدمة التسوق الآمن عبر الانترنت.

التقسيط المريح باستخدام برنامج قسطها.

فتح حساب جاري مجاناً.

إمكانية الحصول على كشف الحساب مجانًا عبر الإنترنت والهاتف المصرفي أو الصراف الآلي.

خدمة استشارات الائتمانية مجانًا للعملاء.

مميزات فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني

يمكنكم البنك العربي الوطني إتمام العمليات المصرفية بمنتهى السهولة، باستخدام المميزات التالية: