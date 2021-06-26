شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عروض اكسترا الأسبوعية أفضل العروض المقدمة من متجر اكسترا، متجر اكسترا من المتاجر التي لها أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية حيث أنها يقدم أفضل العروض على المنتجات المختلفة والتي منها الجوالات والأجهزة اللوحية تليفزيونات وأجهزة الترفيه والأجهزة الكبيرة كالتكيفات تليفزيونات والميكروويف وغير ذلك، وإليكم في هذا المقال تخفيضات متجر اكسترا في السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية أقوى خصومات اكسترا في السعودية: تخفيضات اكسترا كاندي غسالة تعبئة أمامية، 10 كيلو، انفرتر، واي فاي، بلوثوت، باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو، تجفيف 6 كيلو، انفرتر باللون الفحمي وصل سعرها إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3399 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل 15 كيو، تجفيف 8 كيلو باللون الأحمر وصل سعرها إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7589 ريال سعودي.

سامسونج غسالة تعبئة أمامية، غسيل 16 كيلو، تجفيف 8.5 كيلو باللون الفضي وصل سعرها إلى 5999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 10999 ريال سعودي.

هاير، غسالة تعبئة أمامية 10 كجم باللون الأبيض وصل سعرها إلى 2099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا على إل جي غسالة تعبئة أمامية، تجفيف 10.5 كيلو باللون الفضي وصل سعرها إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم إل جي غسالة تعبئة أمامية غسيل تجفيف 1.5 كيلو وصل سعره إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6799 ريال سعودي.

إل جي غسالة تعبئة أمامية غسيل، تجفيف 19 كيلو، 11 كيلو وصل سعره إلى 8399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14599 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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