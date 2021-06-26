نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أهم عروض اسواق المزرعة في جدة اليوم تستمر حتى أول يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتسويق أو ما يعرف باسم أسواق المزرعة هي شركة مساهمة متخصصة في مجال البيع بالتجزئة وكذلك

متخصصة في التجارة والإستيراد داخل المملكة العربية السعودية.

وتمتلك الشركة أكثر من 85 فرع من المتاجر موزعة على أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى 17 ميني

ماركت يخدم المجمعات السكنية كما تضم مراكز ترفيهية وصل عددها إلى 7 مراكز.

نعرض لكم أهم عروض أسواق المزرعة الأسبوعية وندعوكم لمتابعة موقعنا أول بأول حتى لا تفوتكم أحدث العروض والخصومات.

أهم عروض اسواق المزرعة في جدة اليوم

تتميز أسواق المزرعة بعروضها التي تنتهي حيث تقدم للمستهلك أفضل وأجود المنتجات بأسعار مميزة جدًا، ونعرض لكم أهم المنتجات الموجودة داخل العرض اليوم، وهي:

شمل العرض اليوم منتجات افندي افريقي جريب فروت وعصير برتقال، بالإضافة إلى بروكلي اسباني، وفلفل رومي اصفر واحمر، الجميل تين مجفف وزن 500 جرام.

داخل العرض أيضًا رز بني اورجانك حبة طويلة وزن كجم، وبسكويت بروجر حجم 100 جرام، وسكوتي شراب الارز 1 لتر ودايم ميني حجم 200 جرام .

منتجات أخرى داخل العرض

شمل العرض سويت اند لو بودرة وزن 80 جرام، والارض فريكة بوزن 500 جرام، وصلصة تابوليتان حجم 260 جرام، وكذلك طماطم مقطعة بوميتو وزن 500 جرام.

بالإضافة إلى جبن رومي مجدولة، وخبز بانديسال . وجبنة حلوم وزن 1 كيلو، كما شمل العرض برايد جبنة موزاريلا وزن

1 كيلو ومياه شرب افا.

مواد غذائية إضافية داخل العرض

تلبية لرغبة العملاء شمل العرض لآيس كريم هاجن دارز حجم 100 مل، وسانتان حليب جوز الهند حجم 150 جرام،

وكذلك كوبيكو قهوة بني 3 في 1 ومسحوق الكاكاو الكسيح وزن 200 جرام داخل العرض، شمل العرض أيضًا اورينت

جاردن مربى 300 جرام بأنواعها المختلفة.

خصومات على المنتجات الأكثر طلبًا

شمل العرض بازلاء فارم فود وزن 400 جرام، وآيس كريم بوبسلايس متوفر بالاطعمة برتقال وكرز عدد 12 حبة،

وبامية مونتانا بامية وكذلك قلقاس مع خضرة 400 جرام، كما توفر داخل العرض دجاج رضوى 1100 جرام، وسيريلا

روبيان جامبو مقشر وزن 400 جرام، كما توفر داخل العرض ذرة العملاق الاخضر وزن 1 كيلو.