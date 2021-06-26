نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جراند مارت هايبر ماركت الدمام الأسبوعية اليوم 26 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم أفضل العروض والخصومات التي تقدمها لكم شركة جراند مارت الأسبوعية، على جميع المنتجات وتشمل

المنتجات الغذائية، المواد الغذائية المجمدة والأجبان، الفاكهة والخضروات الفراخ واللحوم والأسماك، كما تشمل الخصومات

المنظفات وأدوات العناية الشخصية، والأجهزة الكهربائية من أفضل الماركات وكذلك الهواتف الذكية والتلفزيونات.

عروض وخصومات على المواد الغذائية

شملت عروض هايبر ماركت جراند مارت الدمام هذا الأسبوع المواد الغذائية سور باك، وجبن فيتا سعودي بأنواعها المختلفة،

ومسحوق جوز الهند والعدس الأحمر كل ما سبق وزن 1 كجم.

تضمنت العروض الشوكولاتة أيضًا مثل شوكولاتة جالكسي فلوتس، ومالتيزرز شوكولاتة ورينجو ويفر مغطى بالشوكولاتة،

كما أن العروض شملت هورليكس الأصلي وزن 500 جرام .

منتجات أخرى داخل العرض

شملت العروض والخصومات العديد من المواد الغذائية الأخرى مثل ميموريز كوكيز بنوعيها بالتمر والفراولة وزن 120 جرام،

سمك كنعد وزن 1 كجم، لحم الماعز الطازج باكستاني وزن 1 كجم، وكذلك الفلفل الأخضر بوزن 1 كجم.

كذلك سوران 1 كجم داخل العرض هذا الأسبوع وليمون فيتنام وزن 1 كجم، والقرنبيط المخلل، وشملت الألبان المجففة

مثل كيس حليب نيدو المجفف وزن 2250 جرام، وكذلك قوالب البيض الطازج 30 حبة في القالب الواحد، وزيت نخلتين

النباتي 1.5 لتر .

تخفيضات وعروض بلا حدود

شملت عروض هايبر ماركت جراند مارت المناديل التي لا غنى عنها في أي منزل مناديل رول ماركة أركان 350 متر، وكلينكس

ماكسي مناديل رول، كما شملت المنظفات مثل معطر داوني ومعطر فالي ديو حجم 2 لتر، وكذلك مسحوق اريال

غسيل ومسحوق بحر للتنظيف وزن 10 كيلو.

عروض مميزة من جراند مارت

شمل العروض المفروشات أيضًا وهي سجادة باب صغيرة ومناشف الاستحمام، كذلك شملت الألعاب وهي لعبة سيارة

شرطة والأحذية الرجالي وأطفال.

أجهزة كهربائية وإلكترونيات

من ضمن الأجهزة الكهربائية التي يشملها العرض هذا الأسبوع من ماركة ايسونيك: مفرمة لحوم، مروحة جدار،

ومبخرة كهربائية، بالإضافة إلى امبيكس ميزان شخصي ومقص.

أما عن الإلكترونيات الموجودة داخل العرض وصلات USB من أشهر الماركات العالمية ذات جودة عالية،

كما أن الساعات الذكية وسماعات بلوتوث رياضية داخل العرض، شملت العروض أيضًا حلة ضغط بريستيج

وناياسا حافظة طعام حجم 2000 مل، وكذلك قطاعة الخضروات فلامنجو، ورفوف الأطباق عدد 2 رف.