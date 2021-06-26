تراند الفن: أبرزهم عمرو رمضان ومصطفى حسين.. اللجنة الرئيسية تختار “حكام الفيوم” لإدارة المباريات المُهمة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - اسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن وجيه أحمد، رئيس اللجنة، اليوم السبت، إدارة المباريات المهمة والتي تحدد مصير الفرق في القسم الثاني لمجموعة الصعيد هبوطًا وصعودًا.

وتم اختيار 6 حكام من منطقة الفيوم وهم: “عمرو رمضان، حكمًا لمباراة أسمنت أسيوط والشرقية للدخان، ومعه مصطفى حسين حكمًا مساعدًا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأحمد جمال حكمًا لمباراة طهطا والألمونيوم والتي انتهت بفوز الألونيوم 3/1، وحسام عشرى، حكمًا مساعدًا فى مباراة الإعلاميين وبترول أسيوط، وأحمد ميلاد حكمًا مساعدًا في مباراة المنيا وسمسطا، وبدوى إبراهيم حكم رابع فى مباراة تليفونات بنى سويف وبنى سويف.

كانت اللجنة الرئيسية قد وضعت ثقتها في لجنة الحكام الجديدة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة وسيد الشورة عضو اللجنة وحكام منطقة الفيوم، وتم اختيار الحكم عمرو رمضان والمساعدين ومصطفى حسن، ورجب محمد لإدارة المباريات الهامة، وفرق المقدمة في الدوري الممتاز الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وإدارة المباريات الهامة في دوري القسم الثالث في منطقتي الجيزة والقاهرة وتم اختيار طاقم تحكيم فيومي، ضم كل من عمرو رمضان ومصطفى حسين وشريف حسن لإدارة اهم مباريات دوري القسم الثالث بمجموعة الفيوم وبنى سويف وهى مباراة طامية وأبشواي والتي أقيمت على ملعب أبشواي وانتهت بفوز فريق طامية بهدفين نظيفين وصعوده للقسم الثالث وهبوط فريق إبشواى إلى القسم الرابع.

كما تم ولأول مرة في تاريخ المحافظة وبالتنسيق مع منطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن أحمد صبري البكباشى اختيار حكام منطقة الفيوم لإدارة مباريات دورة الترقي للقسم الرابع.

وصرح الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة، أن 5 من حكام الفيوم يشاركون في إدارة مباريات الدوري الممتاز عمرو رمضان حكم مساعد فار ومصطفى حسين ورجب محمد مساعدين وكل من بدوى إبراهيم وعلاء صبري صادق حكم رابع، إضافةً إلى وجود حكام صاعدين، مثل: “علاء صبري وأحمد جمال”، والذين أداروا مباريات مهمة في كأس مصر، ودورى القسم الثاني وإسلام موسى وأحمد ربيع وعلاء جمال خفاجة وحكام مساعدين هشام صبرى وكيرلس نزيه وأحمد أنور وإسلام ضياء وبسام عبد المهيمن وحسام عشرى وشريف حسن وأحمد حسين وأحمد ميلاد.