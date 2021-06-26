تراند الفن: إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز: “تعبانة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، تدهور الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مطالبة الدعاء لها، والتي تمكث حاليًا في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات منذ نحو شهرين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي صورة لوالدتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت: “أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

منشور إيمي عبر انستجرام

وكشف الإعلامي رامي رضوان قبل يومين تطورات الحالة الصحية لوالدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، موضحًا أنه تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى، ولكن في العناية المركزة أيضًا وحالتها لا تشهد تحسنًا، مطالبًا الدعاء لها.

وسبق وكشفت الفنانة إلهام شاهين، تطورات الحالة الصحية لصديقتها الفنانة دلال عبد العزيز، الموجودة حاليًا في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لتلقي العلاج.

وقالت إلهام شاهين لـ“القاهرة 24”، إن حالة دلال عبد العزيز مستقرة، ولكنها مازالت في العناية المركزة بالمستشفى مستخدمةً أجهزة الأكسجين، لمساعدتها في تنفس أفضل، مشيرة إلى أنها زارت دلال منذ يومين بالمشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، مطالبةً جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.