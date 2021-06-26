تراند الفن: تعرف على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيد في النظام الجديد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد :‬ كشفت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، عن حالات يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان عن المستفيد.

وتضمنت الحالات :

1/ إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها من هذه اللائحة.

2/ إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3/ إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة من اللائحة لمدة 30 يومًا من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث.

4/ إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

5/ إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

6/ إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وكذلك في حال وفاة المستفيد”.

وسيستمر تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي على المستفيدين المسجلين حاليًا في الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد على سنتين، ‏و‎تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد.