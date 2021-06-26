تراند الفن: بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 108 زيارة

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز الأهلي في ملعب الترجي بنتيجة هدف دون رد أحرزه محمد الشريف ليقطع الشياطين الحمر خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة الإفريقية الأكبر للأندية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني للأهلي تجاوز عقبة الترجي التونسي اليوم بعدما نجح فريقه في التفوق في الجولة الأولى بتونس بنتيجة هدف دون رد من أجل الوصول للنهائي وإنتظار الفائز من لقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والوداد المغربي وتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة والثانية له على التوالي.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي التونسي اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي والدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق. الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية. الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

