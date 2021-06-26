تراند الفن: إحصائية مميزة لمنتخب الدنمارك في تاريخ “اليورو”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - دخل منتخب الدنمارك التاريخ في مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو” بعد الفوز على ويلز بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ16 والتي أقيمت على ملعب “يوهان كرويف آرينا”.

وفي ختام مباريات دور المجموعات فاز الديناميت الدنماركي على نظيره منتخب روسيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن الدنمارك هو أول فريق يسجل 4 أهداف في مباريات متتالية في تاريخ البطولة الأوروبية.

كما ذكرت أيضًا، أن منتخب الدانمارك سجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي فريق آخر في يورو 2020 (3أهداف).

وأوضحت أنه منذ عام 1980 فقط فرنسا (5 في 1984) وبلجيكا (4 في 2016) سجلا أكثر من مسافة بعيدة في نسخة واحدة من المسابقة.

وبذلك يتأهل منتخب الدنمارك رسميًا إلى دور الـ8 لينتظر الفائز من المباراة رقم 40 في بطولة كأس أمم أوروبا، والمقرر إقامتها غدًا بين هولندا والتشيك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والــ7:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “بوشكاش أرينا” في مدينة بودابست عاصمة المجر، ضمن منافسات دور الــ16 من مسابقة “يورو 2020”.

الدنمارك تفوز على ويلز برباعية وتتأهل لدور الـ8