تراند الفن: بسبب محل عصير.. إلغاء الجزاء الموقّع على مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات والاكتفاء بالتنبيه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 218 لسنة 53 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تضمنه من مجازاة خالد عبد الحفيظ حسن، مدير إدارة عامة من فئة مدير عام “بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا” بالإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بالجهاز، والاكتفاء بعقوبة التنبيه.



وكان الطاعن أقام طعنه لإلغاء القرار رقم (710) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/4/2019 بشأن نتيجة التحقيق الإداري رقم (253) لسنة 2018 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحًا لطعنه، أنه علم بتاريخ 20/3/2019 بصدور القرار المطعون فيه متضمنا مجازاته بعقوبة التنبيه لما نُسب إليه بالتحقيق الإداري رقم 253 لسنة 2018 من إدارته محل لبيع العصائر بشارع طلعت حرب بقسم قصر النيل بالقاهرة، وإذ لم يرتض الطاعن القرار المطعون فيه لقيامه على غير سند صحيح من واقع لعدم صحة الاتهام المنسوب إليه، فقد تظلم منه بتاريخ 15/5/2019، ثم تقدم بطلب للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 20/6/2019، ثم أقام طعنه الماثل.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بالإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبتاريخ 2/8/2017 وردت لرئيس الجهاز شكوى ضد الطاعن مفادها إدارته محلا لبيع العصائر، فأحيل الأمر للتحقيق بالإدارة المركزية للتفتيش الفني ومراقبة الجودة، وتمت مواجهة الطاعن بالمنسوب إليه فأنكر صحته، وقدم من المستندات ما يفيد أن هذا المحل يخضع للحراسة القضائية لشقيقه ويخضع لإدارته، وإذ انتهت الإدارة المذكورة إلى اقتراح مجازاة الطاعن على سند من خطاب محلي وارد من المختصين بحي غرب القاهرة بموجب مؤرخ 16/7/2018 بالإفادة بأن الطاعن هو المدير المسئول عن المحل المذكور، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بالجزاء.

وتبين أن الطاعن قدم أمام جهة التحقيق بالجهاز مستندات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تفيد بأن المحل المشار إليه مرخَّص تشغيله لوالده (عبد الحفيظ حسن الفرماوي، وعبد الحميد محمد علي وحسن محمد حسن غزالة) وكان يخضع للحراسة القضائية لوالده منذ عام 1979، وبوفاة والده إلى رحمة الله سنة 2004 عُيِّن شقيقه أحمد عبد الحفيظ حسن، حارسا قضائيا على هذا المحل.

وإذ أنكر الطاعن ما نُسب إليه، وقدم من المستندات ما لم يتبين منه بحال من الأحوال قيامه بإدارة المحل المذكور أو ظهوره بأي مظهر يؤكد قيامه على ممارسة نشاط فيه يُنبئ بخروجه على مقتضيات وظيفته أو مخالفته حكم المادة (54) من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 التي حظرت على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا يتفق واستقلال وكرامة الوظيفة.

وذلك دون محاجة بما ورد بالتحقيقات والمذكرات الـمُعَدَّة بشأنها من ورود خطاب من المختصين بحي غرب القاهرة يفيد اضطلاع الطاعن بإدارة المحل، ذلك أنه فضلا عن عدم تقديم تلك الإفادة إلى المحكمة للاطلاع عليها والوقوف على فحواها يقينا، فإن الجهاز المطعون ضده لم يفصح عن هؤلاء المختصين أو صفاتهم أو حقيقة اختصاصهم من الأصل بالأمر محل التحقيقات المجراة مع الطاعن.

كما لم يتبين من الأوراق ماهية الإجراءات التي اتخذها محرر الخطاب المذكور للوقوف على ما لم يستطع الجهاز التيقن منه بذاته وإثباته بكافة وسائل الإثبات على كثرتها، في حين تناهض الأوراق المقدمة من الطاعن تلك الإفادة المشار إليها إن صح ما نُسب إليها بأوراق الجهاز من إشارتها إلى اضطلاع الطاعن بإدارة المحل المذكور، حيث قدم ترخيص تشغيل هذا المحل، وبيَّن كذلك المنوط به قضاءً إدارته بحسبانه الحارس القضائي.

وإذ لم يقدم الجهاز المطعون ضده أي برهان يقطع بما نُسب إلى الطاعن، وبأي وسيلة من وسائل الإثبات، فلم تُدعم التحقيقات الـمُجراة معه بأدلة تقيم القرار المطعون فيه على سنده الصحيح من القانون والواقع، متغافلة عن مستندات رسمية قُدِّمَت إليها، متكئة على إفادة مجهول أمام المحكمة مصدرها، غائب عن بصرها محتواها، فلا تكفي سندا للقول بقيام الطاعن بإدارة المحل المشار إليه، ولا ترقى إلى إثبات ما ورد بها إذ لم تُدعم بمستند أو واقع ثابت يفيد اقتراف الطاعن ما نُسب إليه وبما يناهض ما قدَّم من مستندات.

ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة في شأن طلب الإلغاء، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.