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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، أنه تم إحباط عملية التفاف لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب، كما تمكن الجيش اليمني من إسقاط العشرات من الحوثيين بين قتيل ومصاب.
وأعلنت مصادر يمنية أن الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية، تصدى لمحاولة التفاف حوثية في مأرب، وفقاً لـ”الإخبارية”.
وأضافت المصادر اليمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي اليوم بجبهة مأرب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدعم التحالف.. مقتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي بجبهة مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.