تراند الفن: إمارة عسير تعلق على حريق منتزه الجرّة: لا خطورة والمكافحة مستمرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني،بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية ، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدلعزيز أمير منطقة عسير.

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