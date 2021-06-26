تراند الفن: تحركات متعددة لنادي الزمالك لدعم ملف الكرة

يتحرك الزمالك في أكثر من اتجاه داخل ملف الكرة في الفترة الحالية من أجل تدعيم الفريق الأبيض علي أفضل ما يكون من أجل الدخول في الموسم الجديد بشكل جيد.

وعلم القاهرة 24 من مصادره أن اللجنة وضعت طريقين للفريق الأبيض في هذه الفترة الأولي هو تجديد عقود اللاعبين الحاليين من أجل منح الاستقرار التام للفريق الأبيض لحصد لقب الدوري وأيضا للحفاظ على قوام الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر أن الطريق الثاني هو التدعيم لاعبين وصفقات قوية وسيكون ذلك خلال الفترة المقبلة لحسم ملف الدوري مبكرا خاصة أنه سيكون هناك التحام في مواسم الفريق الأبيض.

ونجح الزمالك حتى الآن في تجديد عقد الونش وأحمد سيد زيزو، ويسعي لتجديد عقد أشرف بن شرقي والحارس محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي.

أول رد من “أون سبورت” على بيان مقاطعة الزمالك