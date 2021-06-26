فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
يتحرك الزمالك في أكثر من اتجاه داخل ملف الكرة في الفترة الحالية من أجل تدعيم الفريق الأبيض علي أفضل ما يكون من أجل الدخول في الموسم الجديد بشكل جيد.
وعلم القاهرة 24 من مصادره أن اللجنة وضعت طريقين للفريق الأبيض في هذه الفترة الأولي هو تجديد عقود اللاعبين الحاليين من أجل منح الاستقرار التام للفريق الأبيض لحصد لقب الدوري وأيضا للحفاظ على قوام الفريق الأبيض.
وأضاف المصدر أن الطريق الثاني هو التدعيم لاعبين وصفقات قوية وسيكون ذلك خلال الفترة المقبلة لحسم ملف الدوري مبكرا خاصة أنه سيكون هناك التحام في مواسم الفريق الأبيض.
ونجح الزمالك حتى الآن في تجديد عقد الونش وأحمد سيد زيزو، ويسعي لتجديد عقد أشرف بن شرقي والحارس محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي.
أول رد من “أون سبورت” على بيان مقاطعة الزمالك
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحركات متعددة لنادي الزمالك لدعم ملف الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.