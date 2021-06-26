تراند الفن: أيمن بهجت قمر: “اللي يتنمر على فيروز حيوان مش إنسان”

علق الشاعر أيمن بهجت قمر، على الانتقادات والتعليقات السلبية التي انهالت على المطربة اللبنانية فيروز، والتنمر عليها، بعد نشر ابنتها المخرجة ريما الرحباني صورة تجمعها بوالدتها مؤخرًا.

ونشر أيمن صورة ريما وجارة القمر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش إنسان أكيد حيوان.. صرصار.. بكتيريا!، مش ممكن تكون بني آدم وعندك أي نوع من الحس وتفكر للحظة إنك تغلط في فيروز!!! فيروز ! ارحمونا.. ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد!، احنا آسفين يا فيروز يا صوت الغنا كله في العالم يا قلب الفن”.

أيمن بهجت قمر

وسبق وشاركت ريما متابعيها صورة تجمعها بجارة القمر على “فيسبوك”، وعلقت قائلةً: “سيلفي والماضي خلفي”.

وانهالت التعليقات على المنشور وفي منشورات أخرى على السوشيال ميديا تعقيبًا على علامات كبر السن التي بدت عليها جارة القمر في وجهها، غير مراعين عامل السن الكبير الذي يشكل دورًا رئيسيًا في تغير ملامحها.