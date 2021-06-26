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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
علق الشاعر أيمن بهجت قمر، على الانتقادات والتعليقات السلبية التي انهالت على المطربة اللبنانية فيروز، والتنمر عليها، بعد نشر ابنتها المخرجة ريما الرحباني صورة تجمعها بوالدتها مؤخرًا.
ونشر أيمن صورة ريما وجارة القمر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش إنسان أكيد حيوان.. صرصار.. بكتيريا!، مش ممكن تكون بني آدم وعندك أي نوع من الحس وتفكر للحظة إنك تغلط في فيروز!!! فيروز ! ارحمونا.. ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد!، احنا آسفين يا فيروز يا صوت الغنا كله في العالم يا قلب الفن”.
وسبق وشاركت ريما متابعيها صورة تجمعها بجارة القمر على “فيسبوك”، وعلقت قائلةً: “سيلفي والماضي خلفي”.
وانهالت التعليقات على المنشور وفي منشورات أخرى على السوشيال ميديا تعقيبًا على علامات كبر السن التي بدت عليها جارة القمر في وجهها، غير مراعين عامل السن الكبير الذي يشكل دورًا رئيسيًا في تغير ملامحها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أيمن بهجت قمر: “اللي يتنمر على فيروز حيوان مش إنسان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.