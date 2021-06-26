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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد وكالات: قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه لا مانع من التبرك بالأضرحة، مشيرا إلى أنها مستحبة و”زيارة الأضرحة لا تحمل شركا بالله ” .
واسترشد علام خلال لقائه ببرنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد” بحديث الرسول: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها”، معقبا: “يمكننا زيارة القبور والأضرحة هي جزءا منها”.
ومن جانب آخر أشار علام، إلى أن معظم الكنائس التي بنيت كانت بعد الإسلام، لافتا إلى أن “الكنائس ومنذ عمرو بن العاص تبنى في كنف الدولة”.
وأكد علام في نفس اللقاء، أن منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام لا علاقة لها بأشخاص أو أسماء أو جماعات أو بانتماءات أو أفكار.
وأضاف: “نؤمن إيمانا راسخا أن الحكم لله سبحانه وتعالى، ولكي نطبق حكم الله على أرض الواقع نحتاج ما يسمى بالخطاب الواضح”، مؤكدا أن “المعاصي لا تخرج الإنسان عن الملة ولكنها تستوجب طلب المغفرة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة وزيارتها مستحبة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.