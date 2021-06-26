تراند الفن: مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة وزيارتها مستحبة!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد وكالات: قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه لا مانع من التبرك بالأضرحة، مشيرا إلى أنها مستحبة و”زيارة الأضرحة لا تحمل شركا بالله ” .

واسترشد علام خلال لقائه ببرنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد” بحديث الرسول: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها”، معقبا: “يمكننا زيارة القبور والأضرحة هي جزءا منها”.

ومن جانب آخر أشار علام، إلى أن معظم الكنائس التي بنيت كانت بعد الإسلام، لافتا إلى أن “الكنائس ومنذ عمرو بن العاص تبنى في كنف الدولة”.

وأكد علام في نفس اللقاء، أن منهجية دار الإفتاء في نظر قضايا الإعدام لا علاقة لها بأشخاص أو أسماء أو جماعات أو بانتماءات أو أفكار.

وأضاف: “نؤمن إيمانا راسخا أن الحكم لله سبحانه وتعالى، ولكي نطبق حكم الله على أرض الواقع نحتاج ما يسمى بالخطاب الواضح”، مؤكدا أن “المعاصي لا تخرج الإنسان عن الملة ولكنها تستوجب طلب المغفرة”.