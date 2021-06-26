فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت مواطنة تدعى “أم عبدالعزيز”، تفاصيل رحلتها العملية، وكيف تحولت من مُعلمة إلى مغنية شعبية في الأفراح، بسبب رغبتها في زيادة دخلها المادي. وقالت المغنية الشعبية: “انا خريجة دبلوم حاسب ألي من أحدى الأكاديميات، اشتغلت فترة من الفترات في المدارس الأهلية منذ 17 سنة، ولكن قلة الرواتب التي كانت تقريباً 1500 ريالاً، عشان كذا توجهت إلى الفنون الشعبية، وخاصة أن أسرتي أسرة فنية”. وتابعت: “الحمد لله انتقلت إلى الفنون الشعبية، وأبدعت فيها والحمد لله وصلت لمرحلة أفتخر فيها صراحة، اللهم لك الحمد والشكر، علمًا انا أحب التدريس، وأطمح إني أطور الفنون الشعبية، أو إني افتح لي أكاديمية أو مدرسة حق تعليم الفنون الشعبية، وخاصة أن هالحين الفترة في تدريس الموسيقي في المدارس، اطمح في تطوير نفسي من هالناحية، إني أكون مدرسة أو ناحية الفنون الشعبية”. وزادت أم عبدالعزيز: الأغنية الشعبية والأغنية الحديثة، ممكن الأغنية الحديثة تروح للجيل هذا، في المطاعم والكافيهات والسيارة، ولكن تروح مناسبة زواج مناسبات، وفي بعض المطاعم يطلبن اللون الشعبي، في المناسبات لابد أن يدخل اللون الشعبي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: “مُعلمة سعودية” تتجه إلى الغناء الشعبي في الأفراح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.