فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلن روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره النمسا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، وذلك وسط ترقب كبير من كافة متابعي كرة القدم، حيث إن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال.
ويأتي تشكيل إيطاليا كالتالي:-
حراسة المرمى: دوناروما.
في الدفاع: ليوناردو، بونوتشي، أتشيربي، لورينزو.
خط الوسط: فيراتي، جورجينيو، باريلا.
الهجوم: إنسيني، إيموبيلي، بيراردي.
فيما يأتي تشكيل منتخب النمسا على النحو الآتي:-
حراسة المرمى: باشمان.
خط الدفاع: ألابا، هنتريجر، دراجوفيتش، لاينر.
خط الوسط: شلاجر، جريليتش، لايمر.
الهجوم: سابيتزر، أرناوتوفيتش، باومجارتنر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يورو 2020.. التشكيل الرسمي لمباراة إيطاليا والنمسا في دور الـ16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.