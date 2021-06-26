تراند الفن: يورو 2020.. التشكيل الرسمي لمباراة إيطاليا والنمسا في دور الـ16

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أعلن روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره النمسا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، وذلك وسط ترقب كبير من كافة متابعي كرة القدم، حيث إن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال.

ويأتي تشكيل إيطاليا كالتالي:-

حراسة المرمى: دوناروما.

في الدفاع: ليوناردو، بونوتشي، أتشيربي، لورينزو.

خط الوسط: فيراتي، جورجينيو، باريلا.

الهجوم: إنسيني، إيموبيلي، بيراردي.

فيما يأتي تشكيل منتخب النمسا على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: باشمان.

خط الدفاع: ألابا، هنتريجر، دراجوفيتش، لاينر.

خط الوسط: شلاجر، جريليتش، لايمر.

الهجوم: سابيتزر، أرناوتوفيتش، باومجارتنر.